التكبالي: التوافق على قاعدة دستورية لن يتحقق إذا لم يتخلَّ البرلمان والدولة عن مصالحهما الشخصية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي أن التعويل على توافق مجلسي النواب والدولة بشأن قاعدة دستورية لن يحدث، ومسألة إنجاز الانتخابات لن تتحقق إذا لم يتخلَّ الطرفان عن مصالحهما الشخصية.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لقناة ” فبراير”، قال: “بعد أن أصدر مجلس النواب قانون استحداث المحكمة الدستورية في بنغازي فلن يكون هناك تراجع”.

وتوقع رفض مجلس الدولة لقانون الاستحداث واستمرار تعليق التواصل، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك توافق بين المجلسين.

التكبالي ختم: “مجلس الدولة سيصوت بقبول الاستمرار في قانون الاستحداث في جلسته المقبلة وسيستمر في تعليق التواصل”.

