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اللافي يودع سفير بنغلاديش ويحمّله تحيات الرئاسي لدولته

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل عضو  المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الإثنين، سفير  دولة بنغلاديش لدى ليبيا “شميم الزمان”، بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا.

وأشاد السفير، بالتعاون المثمر الذي التمسه من المجلس الرئاسي طيلة فترة عمله، والتي ساهمت في تطوير علاقات التعاون بين البلدين في عديد المجالات، وفقا لبيان المجلس الرئاسي.

بدوره، حمل اللافي، السفير، تحيات المجلس الرئاسي لدولة بنغلاديش قيادة وشعبًا، مؤكدًا أن العلاقات الليبية-البنغالية يسودها الود والاحترام، والعمل مستمر على توطيدها، بما يخدم مصلحة البلدين.

كما عبر اللافي، عن تمنياته للسفير بالتوفيق في المهام التي ستسند إليه مستقبلا.

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اللافي تحيات الرئاسي دولة سفير بنغلاديش

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صحيفة الساعة 24

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