المنفي يبحث مع مجلس الدفاع الأوضاع الأمنية والعسكرية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 December, 2022

عقد رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، اليوم الإثنين اجتماعاً مع أعضاء مجلس الدفاع وبسط الأمن لبحث الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الاجتماع الذي عقد في العاصمة طرابلس، ضم رئيس الأركان العامة، فريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات العامة فريق حسين العائب، ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي ورئيس أركان القوات البرية لواء الفيتوري غريبيل ورئيس جهاز الأمن الداخلي لواء لطفي الحراري.

وفي سياق منفصل اندلعت احتجاجات اليوم الأحد في مدينة الزاوية احتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية في المدينة والتي نتج عنها مقتل أسرة في مدينة الزاوية.

وطالب المجلس البلدي بتكاتف جهود كافة الجهات الأمنية لبسط الأمن ومحاربة الجريمة قبل حدوثها.

وقال المجلس البلدي الزاوية في بيان له إن الوضع الأمني بالمدينة متردي لدرجة القتل العمد وتصفية أسرة بكامل أفرادها.

وأشار المجلس البلدي إلى جهود مديرية الأمن مطالبا بتكاتف جهود كافة الجهات الأمنة الأخرى وتحملها كامل مسؤولياتها في بسط الأمن والقانون والتعاون التام مع مديرية الأمن ومحاربة الجريمة قبل حدوثها.

وحث المجلس البلدي وزارتي الداخلية والدفاع على تحمل المسؤولية للحفاظ على سلامة الوطن والمواطن وممتلكاته.