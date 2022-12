بن شرادة: تراجع صالح عن قانون استحداث محكمة دستورية ببنغازي يتطلب عقد جلسة من البرلمان

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أن تراجع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن قانون استحداث محكمة دستورية ببنغازي يتطلب عقد جلسة من البرلمان.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” قال: “من الوارد أن عقيلة لن يتراجع عن القانون بعد استحداثه وإن عقدت جلسة فسنرى نفس الموقف من النواب”.

وأشار إلى أنه إن استمر الأمر على ما هو عليه فلن يُرى أي توافق بين المجلسين في مسألة القاعدة الدستورية وإنجاز الانتخابات.

