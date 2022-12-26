“اللافي” يناقش مشروع المصالحة الوطنية بليبيا مع المترشحين للانتخابات البرلمانية بالمنطقة الشرقية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي، اليوم الاثنين، المترشحين للانتخابات البرلمانية عن المنطقة الشرقية، المهتمين بمشروع المصالحة الوطنية، بحضور عضو المجلس الانتقالي السابق الدكتور علي العيساوي.

واستعرض اللافي، أمام المرشحين الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة، والذي يهدف لاستقرار ليبيا والوصول بها إلى الانتخابات.

وأكد بأن مشروع المصالحة الوطنية ليس مرتبطاً بزمن محدد، وهو من أهم أعمدة بناء السلام في ليبيا، وهو ملكية لكل الليبيين، ويشرف عليه المجلس الرئاسي، بالتعاون مع الخبراء المختصين في عديد المجالات من مؤسسات الدولة والجامعات.

ومن جانبهم أكد المترشحون للانتخابات البرلمانية أن مشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس الرئاسي يسير بخطى ثابتة، وستكون نتائجه عادلة، مؤكدين رغبتهم في نجاح المشروع كطوق للنجاة لليبيا، ومطالبين بدعمه حتى يحقق أهدافه المرجوة.

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