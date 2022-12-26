الدبيبة: ليس من حق أحد الاعتراض على اتفاقيتنا مع تركيا

ذكرت صحيفة ديلي صباح التركية نقلا عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد محمد الدبيبة أن إتفاق التفويض البحري الذي أبرم بين تركيا وحكومة الدبيبة يضمن الحقوق البحرية والاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط.

وأشار الدبيبة إلى أن هذه الصفقة حق لليبيين ولا يمكن لدولة أو شخص آخر الاستيلاء عليها كما نرغب في التنسيق بشكل عام وينبغي لجميع الدول أن توافق هذه الصفقة، وفق قوله.

وأكد الدبيبة من جانبه أن الحدود البحرية وصفقات الجرف القاري لا يمكن أن تكون أحادية الجانب ونحن نرفض تماما هذه الخطوة من جانب مصر وفقا لما نقلته الصحيفة.