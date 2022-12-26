اللافي يبحث مع بلدية مزدة وأعيانها مشروع المصالحة الوطنية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 December, 2022

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية مزدة، وعدد من مشايخ، وأعيان المدينة، مشروع المصالحة الوطنية والخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي لضمان نجاحه من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن مكونات مزدة استعرضت اليوم الاثنين، أمام اللافي المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات لاسيما الصحة، والتعليم، والبنية التحتية.

وأكد النائب العمل على تذليل الصعوبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حتى يتمكن المجلس التسييري للبلدية من أداء المهام الموكلة له خدمة لسكان المدينة.

وأكد رئيس المجلس التسييري لبلدية مزدة، والأعيان والمشايخ، دعمهم الكامل لجهود المجلس في هذا الإطار.