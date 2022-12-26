المنفوخ: إطلاق سراح الطيار “عامر الجقم” ضمن ملف المصالحة الوطنية

أخبار ليبيا 24

قال عضو ملتقى الحوار السياسي عن مدينة الزاوية معاذ المنفوخ، إن عملية تبادل الأسرى جرت ظهر اليوم الإثنين في بلدة الشويرف.

وأضاف المنفوخ في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، أن عملية التبادل تضمنت إطلاق سراح اللواء طيار عامر الحقم مقابل خمسة عشر أسيراً وعلى رأسهم العميد يحي الأسطى من مدينة درنة، مشيراً إلى أن عملية التبادل جاءت بعد جهود حثيثة، وسلسلة الاجتماعات وعمليات تبادل الأسرى، وبرعاية نائب المجلس الرئاسي عبدالله اللافي باعتباره المسؤول عن ملف المصالحة الوطنية.

وأوضح المنفوخ، أنه بعد عراقيل كثيرة وتعثر المفاوضات بين قيادات الزاوية وقيادات تابعة للقيادة العامة طيلة الفترة الماضية بسبب إطلاق سراح بعض الأشخاص كالجقم والأسطى وغيرهم، ورفضهم للشروط، تم الاتفاق النهائي حول عملية إطلاق سراحهم خلال اجتماع الأمارات الأخير بعد أن التقى القادة العسكريون من المنطقتين الشرقية والغربية بشكل مباشر ” صدام حفتر ومحمد بحرون والككلي وزوبي”، انتهى بالموافقة على تبادل الجقم مقابل الأسطى و10 أسرى من مدينة درنة، وأسير من نسمة والزويتينة وإجدابيا وبنغازي.

وأشار عضو ملتقى الحوار السياسي عن مدينة الزاوية عماد المنفوخ إلى أنهم في طريق عودتهم إلى منازلهم الآن بعد انتهاء عملية التبادل في بلدة الشويرف، وكذلك الأسرى عائدون إلى ذويهم، متأملاً أن تستمر عمليات تبادل الأسرى حتى يتم إطلاق سراح جميع الأسرى لتصبح تسوية شاملة، مشيداً على كافة الجهود التي يبذلها مسؤول ملف المصالحة الوطنية عبدالله اللافي واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ، وكافة المشائخ والأعيان والحكماء والقادة العسكريون من الجانبين.

يذكر أن اللواء طيار عامر الجقم أسر في ديسمبر 2019 بعد سقوط طائرته الحربية جنوب مدينة الزاوية، إبان أحداث حرب طرابلس، من قبل قوات الزاوية، بينما القت القوات المسلحة القبض على العنيد يحي الأسطى عمر في يونيو 2018 أبان حرب مدينة درنة.