«الرئاسي»: اللافي التقى المترشحين للانتخابات البرلمانية عن المنطقة الشرقية

التقى عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الإثنين، المترشحين للانتخابات البرلمانية عن المنطقة الشرقية، المهتمين بمشروع المصالحة الوطنية، بحضور عضو المجلس الانتقالي السابق علي العيساوي، وفقا لبيان صادر عن المجلس الرئاسي.

واستعرض اللافي، أمام المرشحين الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة، والذي يهدف لاستقرار ليبيا والوصول بها إلى الانتخابات.

وأكد أن مشروع المصالحة الوطنية ليس مرتبطًا بزمن محدد، وهو من أهم أعمدة بناء السلام في ليبيا، وهو ملكية لكل الليبيين، ويشرف عليه المجلس الرئاسي، بالتعاون مع الخبراء المختصين في عديد المجالات من مؤسسات الدولة، والجامعات، بحسب البيان الصادر.

ومن جانبهم، أكد المترشحون للانتخابات البرلمانية، أن مشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس الرئاسي يسير بخطى ثابتة، وستكون نتائجه عادلة، وأكدوا رغبتهم في نجاح المشروع كطوق للنجاة لليبيا، وطالبوا بدعمه حتى يحقق أهدافه المرجوة.