الفلاح: ننتظر أن يتراجع البرلمان عن قانون إنشاء المحكمة الدستورية لما يشكله من عرقلة للمسار الانتخابي

ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري القيادية بجماعة الإخوان (عضو مجلس شورى الجماعة) ماجدة الفلاح إن مجلس النواب لم يلغ قانون استحداث محكمة دستورية وبيان رئيس المجلس لا أثر قانونيًا له.

الفلاح وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” أكدت أن مجلس الدولة ينتظر أن يتراجع البرلمان عن قانون إنشاء المحكمة الدستورية لما يشكله من عرقلة للمسار الانتخابي.

ولفتت الفلاح إلى أن مجلس الدولة تقدم بطعن أمام الدائرة الدستورية ضد قانون مجلس النواب ومازال ينتظر الحكم النهائي.

