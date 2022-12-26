المانع: نرفض انعقاد ملتقى «حوار غدامس» الوطني

رفض قاسم المانع عميد بلدية غدامس، انعقاد “ملتقى حوار غدامس الوطني”، الذي كان من المتوقع انعقاده في الفترة من 26 لـ29 ديسمبر الجاري.

وقال المانع، في تصريحات صحفية، إن الملتقى كان سيعلن تشكيل جسم جديد يحمل اسم “المجلس الوطني التأسيسي”، بدون أي شرعية دولية أو شعبية، لمنافسة مجلسي النواب والدولة، وتشكيل حكومة ثالثة بخلاف حكومتي الدبيبة مُنتهية الصلاحية، وحكومة باشاغا.

وأضاف قاسم المانع:” نرفض عقد أي لقاءات أو اجتماعات داخل المدينة، لا نعرف أجندتها”.

وتابع:” هنالك أطراف تحاول عقد لقاءات دون موافقتنا، واشترطنا موافقة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، لعقد أي اجتماعات بالمدينة، ولا نريد لغدامس أن تكون مقرًا لأي صراعات سياسية، وعلى كل من يريد عقد لقاءات بها أن يأتي بموافقة الجهات المختصة من حكومة الوحدة الوطنية”.