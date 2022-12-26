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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

26 December, 2022

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية انطلاق الحملة الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي لبلديتي ( الخمس) و( زلة) ابتداء من اليوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر2022م الى غاية يوم الخميس الموافق 5 يناير 2023م.

وقالت اللجنة إن سقف الحملة بالنسبة لكل قائمة مترشحة لبلدية الخمس لا يتجاوز ( 95.680 د. ل ) خمسة وتسعون الف وستمائة وثمانون الف دينار ليبي ، واما عن سقف الحملة الانتخابية لكل قائمة مترشحة لبلدية زلة لا يتجاوز ( 7.480د. ل) سبعة الالف واربعمائة وثمانون دينار ليبي حسب ما نص عليه نظام الحملة الانتخابية من واقع عدد الناخبين .

وأكدت اللجنة أن الصمت الانتخابي سيكون يوم الجمعة الموافق 6 يناير 2023م وأن يوم الاقتراع سيكون يوم السبت الموافق 07 يناير 2023م .

ودعت اللجنة المركزية جميع القوائم المترشحة لانتخاب المجلس البلدي لبلديتي (الخمس / زلة) إلى ضرورة التقيد بالأحكام واللوائح التنظيمية للحملات الانتخابية لافتة إلى أنه لكل قائمة مرشحة الحق في تقديم برنامجها الانتخابي امام اللجنة الفرعية والتعبير عنه خلال فترة الحملات الانتخابية المعلنة.

وأكدت حرصها على تكافؤ الفرص وإعطاء مساحات متساوية لجميع القوائم دون استثناء وفق ما ينص عليه نظام الحملة في تنفيذ حملاتها الانتخابية امام اللجنة الفرعية حاثة الناخبين إلى المشاركة الانتخابية واختيار القائم الأصلح التي تحقق المطالب وتقدم الخدمات وتخدم عمل البلدية

ويشارك في الحملة الانتخابية التي تأتي ضمن مراحل العملية الانتخابية (14) قائمة مترشحة على مستوى بلدية الخمس و( 4 ) قوائم على مستوى بلدية زلة.