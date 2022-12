الترجمان: مصر فعلت ما فعلت من أجل مياهها الإقليمية وهي على استعداد للنقاش مع الليبيين

ليبيا – قال رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات السياسية والإستراتيجية خالد الترجمان إن مصر قامت بترسيم حدودها الاقتصادية، ولا تتضمن الخرائط في القرار المصري أي اعتداء على الحقوق الليبية.

الترجمان اعتبر في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن القاهرة لم تذهب للهشاشة الموجودة في المشهد الليبي كي تفرض اتفاقية تكون ليبيا فيها هي الخاسرة، لكن ترسيم الحدود من جانب واحد لا يضفي عليه شرعية إذا يتعين أن يتفق عليه طرفي الحدود، وهو ما يعطي لليبيين الحق في الاعتراض، وإعادة الحديث حول طبيعة هذه الحدود والاتفاق على نقاطها.

وأكد أن مصر فعلت ما فعلت من أجل مياهها الإقليمية، وهي على استعداد للنقاش مع الليبيين حول إعادة الترسيم، وقد تركت لليبيين حق الاعتراض.

واستبعد أن يكون البرلمان لديه الآن لجان فنية يستطيع من خلالها الوقوف على موقف محدد، والحديث عن تعدي على الحدود، وهو بالتأكيد أمر لن يقبله أحد في ليبيا.

