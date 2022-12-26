الليبية للبريد والاتصالات تؤكد وجود عطل أثر على حركة الإنترنت في ليبيا

أخبارليبيا24- خاص

أعلن مسؤول مكتب الإعلام بالشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات أسامة الشيباني اليوم الإثنين، عن عطل أثر على حركة الإنترنت في ليبيا.

وقال الشيباني في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ إن قطعًا في مسار الألياف البصرية تسبب في تعطل في حركة الإنترنت.

وأوضح مسؤول المكتب الإعلامي أن فرق الصيانة تعمل بكامل مجهوداتها لاسترجاع الخدمة في أسرع وقت.

وأوضح الشيباني، أن الإنترنت حالياً يعمل بالمسارات البديلة حتى عودة المسارات ورجوع الإنترنت بشكل تدريجي إلى كل المدن والمناطق.

يذكر أن مدن شرق ليبيا شهدت انقاطعاً للإنترنت وتذبذبًا في الاتصالات استمر لمدة ساعتين ونصف، ومن ثم عادت الخدمات مجددًا.