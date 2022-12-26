إزالة الاعتداءات على أرض المركز الثقافي وتخصيصها منتزها لأهالي أجدابيا

قامت إدارة الدعم والدوريات بالمنطقة الوسطى التابعة لجهاز الحرس البلدي في أجدابيا، بإزالة العوائق والاعتداءات على أرض المركز الثقافي بالمدينة وتسليمها إلى المجلس البلدي.

وقالت البلدية عبر صفحتها على “فيسبوك”، إنها استعادت قطعة الأرض الواقعة شرق البلدية المجاورة لإذاعة أجدابيا المحلية التي جرى الاعتداء عليها، منوهة بأنه سيتم إنشاء منتزه متكامل لأهالي أجدابيا عليها.

وتشهد بلدية أجدابيا أعمال توسعة ورصف الطرق وتركيب أعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسية والفرعية وصيانة عدة مواقع كهربائية وفتح عدة ممرات لمعالجة المختنقات المرورية التي تعاني منها البلدية.