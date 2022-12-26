الرعيض: نبحث التكامل مع تونس اقتصادياً

ناقش رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا “محمد الرعيض” مع نظيره التونسي “سمير ماجول” بالعاصمة طرابلس الأمور المتعلقة بالتكامل والشراكة بين الجانبين الليبي والتونسي.

جاء ذلك في اجتماع الأحد حضره عدد من رجال الأعمال الليبيين، ووفد من كبار رجال الأعمال وأصحاب شركات المقاولات التونسية أكد من خلاله “الرعيض” أهمية اغتنام فرص تعميق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز التكامل والتعاون في مجالات الاقتصاد لا سيما مجالات المقاولات والخدمات.

كما تم مناقشة تشكيل لجنة من الجهات المختصة بمشاركة الاتحادين الليبي والتونسي للعمل على حصر العقود المبرمة في السابق مع الشركات التونسية وتسوية أوضاعها.٦