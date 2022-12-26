إزالة الاعتداءات على أرض المركز الثقافي إجدابيا وتخصيصها متنزها للأهالي

العنوان-بنغازي

قامت إدارة الدعم والدوريات بالمنطقة الوسطى التابعة لجهاز الحرس البلدي في إجدابيا، بإزالة العوائق والاعتداءات على أرض المركز الثقافي بالمدينة وتسليمها إلى المجلس البلدي.

وقالت البلدية في بيان لها إنها استعادت قطعة الأرض الواقعة شرق البلدية المجاورة لإذاعة إجدابيا المحلية التي جرى الاعتداء عليها، منوهة بأنه سيتم إنشاء منتزه متكامل لأهالي إجدابيا عليها.

وتشهد بلدية إجدابيا أعمال توسعة ورصف الطرق وتركيب أعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسية والفرعية وصيانة عدة مواقع كهربائية وفتح عدة ممرات لمعالجة المختنقات المرورية التي تعاني منها البلدية.