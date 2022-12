النعاس: الوطن يعاني من سيطرة شرذمة لا يهمها إلا استمرارها في المشهد

ليبيا – قالت القيادية بحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس لإن الذكرى 71 للاستقلال تمر والوطن يعاني من سيطرة شرذمة لا يهمها إلا استمرارها في المشهد.

النعاس أشارت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أنها مستمرة حتى وإن كان الثمن تشرذم وانقسام الوطن والقضاء على ما حققه الأجداد من وضع لبنة دولة نهضت رغم كل العقبات.

وتابعت: “بئسًا لكم، سيذكر التاريخ أنكم دمرتم وطنًا وسرقتم حق شعب في دولة آمنة مستقرة”.

