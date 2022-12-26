المنفي يبحث مع مجلس الدفاع وبسط الأمن الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد

طرابلس 26 ديسمبر 2022 (وال)- عقد رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي اليوم الإثنين بطرابلس، اجتماعًا بأعضاء مجلس الدفاع وبسط الأمن.

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي؛ بأن الاجتماع الذي ضم رئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات العامة فريق حسين العائب، ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ورئيس أركان القوات البرية لواء الفيتوري غريبيل، ورئيس جهاز الأمن الداخلي لواء لطفي الحراري، بحث الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد. (وال)

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