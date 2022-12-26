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وزارة الداخلية بحكومة الوحدة تستعد للمشاركة في بطولة المحارب الدولي بالإمارات

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

تستعد وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الليبية للمشاركة في بطولة المحارب الدولي التي ستقام بدولة الإمارات والتي ستشارك فيها ضمن البطولة العالمية الرابعة للفرق التكتيكية للعام 2023.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية إنه أنطلق اليوم الاثنين بمعهد التدريب التخصصي للعمليات الأمنـية الدورة التخصصـية 103 لسنـة 2022 فـي مجال “المحارب الدولي” لعدد من الأعضاء التابعين للإدارة العامة للعمليات الأمنية والإدارة العامة للتدريب والإدارة العامة للدعم المركزي.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الدورة تستمر لمدة أسبوعين يتلقى خلالها المتدربين تدريبات متقدمة على القدرة البدنية والعمل الجماعي والتواصل والدقة الفردية.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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