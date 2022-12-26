الدغيلي: التوازي بين السلطات يمنع الاستبداد ويعزز الديمقراطية

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، سلوى الدغيلي، أن الفصل بين السلطات يؤسس لقيام الدولة القانونية.

وقالت الدغيلي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ”لماذا الفصل بين السلطات؟، الحاجة للتنظيم، منعًا لطغيان سلطة على أخرى، وصيانة الحريات، ومراقبة السلطات لبعضها البعض”.

وأضاف أن “التوازي بين السلطات يمنع الاستبداد، والتخصص الوظيف يؤسس لقيام الدولة القانونية، وتعزيز الديمقراطية، وسيادة القانون”.

ولفت إلى أن “بناء نظام يمنح العدل والمساواة، واحترام القوانين وحسن تطبيقها”.