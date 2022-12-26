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منصة «اللافي»: إعلامية «العربية الحدث» شكرتنا على كل لحظة قضتها في طرابلس

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعادت منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، تغريدة الإعلامية بقناة العربية الحدث ميس الحربي- التي أجرت حوارًا مع عبدالحميد الدبيبة- التي نشرتها قبيل مغادرتها العاصمة الليبية طرابلس، على حسابها بـ«تويتر».

وقالت الحربي، عبر حسابها على «تويتر»:” أهلي وحبايبي الليبين، شكراً لحبكم شكراً لكل لحظة قضيتها معكم، بيض الله وجوهكم”.

وأضافت:” التقيكم مجددا وليبيا بأفضل الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأعود لكم وأرضكم عامرة بالتقدم”

واختتمت ميس الحربي:” ليبيا الحضارة.. ليبيا البداوة.. ليبيا العربية الأفريقية”.

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إعلامية «العربية الحدث» طرابلس كل لحظة منصة «اللافي»

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صحيفة الساعة 24

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