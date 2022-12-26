منصة «اللافي»: إعلامية «العربية الحدث» شكرتنا على كل لحظة قضتها في طرابلس

أعادت منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، تغريدة الإعلامية بقناة العربية الحدث ميس الحربي- التي أجرت حوارًا مع عبدالحميد الدبيبة- التي نشرتها قبيل مغادرتها العاصمة الليبية طرابلس، على حسابها بـ«تويتر».

وقالت الحربي، عبر حسابها على «تويتر»:” أهلي وحبايبي الليبين، شكراً لحبكم شكراً لكل لحظة قضيتها معكم، بيض الله وجوهكم”.

وأضافت:” التقيكم مجددا وليبيا بأفضل الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأعود لكم وأرضكم عامرة بالتقدم”

واختتمت ميس الحربي:” ليبيا الحضارة.. ليبيا البداوة.. ليبيا العربية الأفريقية”.