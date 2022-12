الكزة: لن يحدث أي تغيير ما لم يحصل تدخل خارجي يجبر الموجودين حاليًا على إحداث تغيير

ليبيا – قال رئيس ما تعرف بـ “الهيئة البرقاوية” عبد الحميد الكزة الموالي بشدة لتنظيمي مجلس شورى ثوار بنغازي وأنصار الشريعة الإرهابيين إن ليبيا لم ترتَح منذ العهد العثماني، والمأساة الكبيرة التي تجعل الجميع لا يحتفل بأي ذكرى هو ما تعيشه البلاد الآن.

الكزة أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه مهما ساءت الأنظمة السابقة‘ فإن مرحلة الـ 12 سنة كانت سيئة، خاصة في السنوات الأخيرة، فهي تسوء أكثر، والكل يعاني فيها من العبث الحاصل والتدخل الخارجي.

وأضاف: “نحن اليوم محتلين إن كنت تريد أن تحتفل، تحتفل بماذا؟ هذه مأساة والشعب مطلوب منه أن يتحرك ضد الأشكال، المأساة التي حصلت في بنغازي وكذب حفتر في اليومين السابقين وجماعته على أساس أنه سيقوم بانفصال وفترة الهجوم على طرابلس وغيرها، أعتبر الاستقلال والتحرير هي التخلص من هذه الأجسام”.

وتابع: “هذه الأجسام ضيعتنا وضيعت البلاد والقاعدة الدستورية المختلفين عليها، مختلفين على أشياء تخص حفتر، وإن لم يوافق عليها عقيلة لن يفعلها، الشعب لا بد أن يخرج ويدفع الثمن بدري؛ لأن الشعب يموت الآن، حتى من الشرق واصلون لأبعد حد، الوضع وسيادة البلاد مخترقة، الدبيبة لما خرج في قضية بوعجيلة كان (متلخبطًا) ولا يعرف ما يقول ومن كتب له الكلام كتبه بشكل غير صحيح، قضية لوكربي قفلت والأمريكان يريدون بوعجيلة، كان عليه أن يقول إن بلادنا محتلة ومن كل الجوانب وأمريكا سبق لها وأن أتت وأخذت أبو أنس الليبي من وسط طرابلس وأخذت بوختالة من بنغازي وتستطيع أن تأخذني أنا وحتى حفتر من بنغازي، أفضل من كلامه الذي قاله! وأن هذا مجرم وسنضع له محاميًا، وجعله متهمًا قبل أن تحكم المحاكم الأمريكية بذلك”.

واعتبر أنه في ظل المتواجدين حاليًا في المشهد، فالأيام المقبلة ستمر عادية؛ لأنهم يتواصلون مع بعضهم ويخدمون من تحت الطاولة لأنهم يريدون الحياة التي ينعمون بها.

وأكد في ختام حديثه على أنه لن يحدث أي تغيير ما لم يحصل تدخل خارجي يجبرهم للوصول لانتخابات وإحداث التغيير، ويصبح هناك مجلس نواب جديد والبديل عن ذلك خروج الشعب ضد الجميع.

