ليبيا الان

نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يعد بحل مشاكل وصعوبات بلدية مزدة

تم النشر منذُ 41 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي، اليوم الاثنين، رئيس المجلس التسييري لبلدية مزدة، وعدد من مشايخ، وأعيان المدينة، الذين استعرضوا أمامه المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات لاسيما الصحة، والتعليم، والبنية التحتية.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي العمل على تذليل الصعوبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حتى يتمكن المجلس التسييري للبلدية من أداء المهام الموكلة له خدمة لسكان المدينة.

وتناول اللقاء مشروع المصالحة الوطنية والخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي لضمان نجاحه من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.

 وأكد رئيس المجلس التسييري لبلدية مزدة، والأعيان والمشايخ، دعمهم الكامل لجهود المجلس في هذا الإطار.

 

Trending

علاقات خارجية مهتزة وتسليم ليبيين.. دبلوماسية ليبيا في 2022
Trending

اجتماع موسع في طرابلس لمتابعة الإنفاق الحكومي وإجراءات الإفصاح والشفافية

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك