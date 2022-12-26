باشاغا يبحث المشاريع المستهدف تنفيذها بالبلديات في العام 2023

بحث رئيس الحكومة فتحي باشـاغا، اليوم الإثنين، إدراج المشاريع المستهدف تنفيذها بالبلديات في العام 2023.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد في مقر رئاسة الوزراء بمدينة سرت، ضم وزير الحكم المحلي سامي الضاوي ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد فرحات.

وتناول الاجتماع سير العمل بوزارة الحكم المحلي والوضع الخدمي بالبلديات ومشاريع الصيانة العاجلة والدورية ومشاريع التطوير والمختنقات التي تعترض عمل البلديات، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على “فيسبوك”.

وأفاد البيان بأن باشاغا وجَّه وزير الحكم المحلي بتمكين المجالس المحلية من المشاركة في صناعة القرار، ومتابعة أداء لجنة مراقبة انتخابات المجالس البلدية التي جرى إقرارها في الاجتماع العادي الثالث لمجلس الوزراء المنعقد بمدينة بنغازي، وتقديم إخطار لكافة الجهـات التابعة للوزارة، بالشروع في إعـداد وتجهيز الميزانية العامـة بالتركيز على الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة مناطق ليبيا.