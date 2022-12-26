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الماهري: وضع الفيروس المخلوي التنفسي في سبها مستقرّ نسبياً

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت الناطقة باسم مركز سبها الطبي حليمة الماهري في تصريح صحفي إن وضع الفيروس المخلوي التنفسي في المدينة مستقرّ نسبيا مقارنة بالفترة الماضية.

الناطقة باسم مركز سبها الطبي أوضحت اليوم، أن هناك حاجة للإبقاء على الإجراءات الوقائية الاحترازية في المدراس.

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صحيفة الساعة 24

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