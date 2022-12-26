مشاركة ليبية في مهرجان الزيتون الجبلي بالقرى الأمازيغية في الجنوب التونسي

شارك الأكاديميان الليبيان نورالدين الثني وسليمان عمرو يحمد يوم أمس الأحد في مهرجان الزيتون الجبلي بقريتي “شنني والدويرات” التابعتين لولاية تطاوين جنوب تونس أن كانت لهما مساهمات قيمة ضمن ندوة “زيتون الجبال… تدبير المعاش وبناء المخيال”.

وتركزت كلمة الثني، وهو مدير “فرع غدامس للمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية”، على تجارة الزيت بين غدامس وتونس، من خلال تقديم مخطوطات وخرائط نادرة على فترات تاريخية تعود إلى أكثر من قرنين وتحتوي شهادات على التبادل التجاري بين الطرفين، وكيف كان زيت الزيتون أساس تلك المبادلات.

أما رئيس جمعية “أفكان للثقافة والتراث الأمازيغي بنالوت”، فقد قدّم للحاضرين مداخلة عن “ميثولوجيا” شجرة الزيتون في جبال “نفوسة”، أي ما حفظه المخيال الشعبي في المناطق الجبلية الأمازيغية، عن تلك الشجرة المباركة، حيث يختلط الواقعي والأسطوري لخلق حكايات شيقة عن قيمة الزيتونة التي تحضر في كل جزئيات الحياة اليومية للناس.

بالإضافة إلى ذلك كانت الندوة مساحة لعدد من الأكاديميين التونسيين لتقديم كلمات حول نفس الموضوع والتي بدورها لم تبتعد عن المواضيع التي طرحها الأكاديميان الليبيان.