بلدية بنغازى تُسلم ملف النظافة العامة للشركة العامة لخدمات النظافة  

العنوان – بنغازي

سلم رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري ملف النظافة العامة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة عبدالرحمن زيد

وبموجب محضر تسليم واستلام سوف تتولى الشركة جميع أعمال النظافة العامة ابتداء من أعمال التجميع والنقل إلى المكب العام.

وشمل الاتفاق جميع ما يتعلق بأعمال النظافة في جميع الأحياء السكنية والمناطق والساحات والميادين والطُرقات والشوارع إعتباراً من بداية العام القادم 2023

وذكر مكتب الإعلام في البلدية أن هذا الاتفاق يأتي تنفيذاً لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومه الليبية علي القطراني ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي.

وأوضح أنه بهذا فإن ملف النظافة العامة يُعتبر تحت الإشراف والمسؤولية المُباشرة للشركة العامة لخدمات النظافة بنغازي اعتباراً من الأول من شهر يناير عام 2023.

وأفاد المكتب أن الملف سيكون تحت مُراقبة ومُتابعة من مكتب الإصحاح البيئي وإدارة خدمات النظافة بالبلدية وفرع جهاز الحرس البلدي بنغازي .