اعتيقة: تسليم المواطن بوعجيلة لأمريكا من قبل حكومة الدبيبة أحدث شرخًا كبيرًا وأفسد فرحة الاستقلال

ليبيا – قال المحامي جمعة اعتيقة إن ذكرى الاستقلال بمعناها الرمزي والتاريخي ليست بحاجة للمزيد من الحديث والتناول، هي ذكرى عاشت مع كل الليبيين وتشكل جزءًا من الكيان الوطني وبالنسبة للشعب الليبي لها معانٍ متجذرة في الذات الوطنية والذاكرة.

اعتيقة أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هذه الذكرى يجب أن تكون محطة التقييم والمراجعة والتجربة وتناول الأخطاء ومعالجتها بشجاعة، وبعيدًا عن اللف والدوران، وتراعي مصالح الوطن، لذلك لا بد أن تكون المحطة ملهمه ويستلهم منها الكثير من المعاني والعبر.

وتابع: “نحن دائمًا ننظر للماضي بشكل وردي وهذه طبيعة الإنسان، حتى إن كانت هناك محطات مشوبة برماد ونوع من التشويش نقدمها وردية، التاريخ السياسي لبلادنا شهد الكثير من المراحل المتطورة حتى وصل للاستقلال وعندما جاء لليبيا لم يأتِ من فراغ وإنشاء الدولة كما ينحت في الصخر، التدخلات الأجنبية كانت موجودة حتى في الماضي”.

واعتبر أن الكثير من الذين تصدروا المشهد السياسي بعد فبراير أغلبهم لم يأتوا بنية الإصلاح وخدمة البلاد والعطاء، بل من اليوم الأول كانوا يتناقشون على مرتباتهم ومزاياهم ويتناقشون بشكل شخصي، ولم تكن هناك رؤيا إطلاقًا وحتى الحكومات المتعاقبة لم تقدم ذلك، فالكل جاء ليكسب بشكل فردي واستباحة المال العام الذي استبيح بشكل مطلق والآن هناك نوع من التطبيع مع الفساد.

كما استطرد: “أرى أنه في ذكرى الاستقلال اليوم حدث شرخ كبير أفسد الفرحة بها، وهي تسليم المواطن بوعجيلة لأمريكا، وأهم نقطة أن رئيس الوزراء ذكر أن المواطن بوعجيلة تونسي. ليبي ونعلم أن القانون الليبي لا يجيز ازدواج الجنسية وإن اكتسب جنسية أخرى سقطت عنه الجنسية الليبية، وهذا قائم للآن قانون رقم 10، هذه المسألة فيها لغط نحن سلمنا مواطنًا تونسيًا أم ليبيًا؟ هذا الخلط فيما يتعلق في مسائل حساسة وحريات وحياة الناس علينا أن نستلهم الذاكرة لمعالجة مثل هذه الأخطاء، لماذا حدثت، نحن في حالة يرثى لها من جميع النواحي”.

ورأى أن الواقع مؤلم لكن لا يعني إطلاقًا أن آفاق المستقبل تسد بشكل نهائي، مبديًا تفاؤله للمستقبل الذي له قواعده وقوانينه ويجب عدم تجاهل المشاكل دون تحليلها والتصدي لها ومواجهة كل من يحاول أن يحدث شرخًا وهدمًا في البناء الوطني أو الجدار الراسخ للشعب الليبي.

وأكد على أن من يظن بأن الشعب الليبي سهل وسيستسلم للتراهات والحماقات التي تهدد كيانه وتلعب على هويته وكيانه الوطني ووجوده هو واهم، كمعنى كبير ضحى الأجداد والآباء، وما زال الناس موجودين وسيضحون، ومن يتبوؤون مراكز سلطة عليهم أن ينتبهوا ويقرأوا التاريخ ولا يعتقدوا أنهن أصبح لهم مفاتيح كل شيء.

