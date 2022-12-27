بينهم اللواء الجقم..الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بعملية تبادل الأسرى

أخبارليبيا24

رحب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة بعملية تبادل الأسرى فيما بين أطراف النزاع السابق، بما يُسهم الإسراع بتحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية.

وأكد حمزة على أهمية الاحتكام لسيادة القانون والعدالة وضمان الالتزام بتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا والمتضررين.

ورفض رئيس اللجنة، الاعتقال خارج إطار القانون والاحتجاز التعسفي وأوامر القبض الصادرة عن جهات وسلطة غير مخولة بإنفاذ القانون وإنما فقط أوامر النيابة العامة.

وطالب بالكشف عن السجون السرية والمحتجزين فيها، ومشروعية إجراءات احتجازهم داعيًا للكشف عن مصير المغيبين والمخطوفين والمخفيين قسرياً.

وشهدت بلدة الشويرف جنوب غرب ليبيا ظهر الأثنين عملية تبادل أسرى بعد مشاورات طويلة انتهت بالموافقة على تبادل اللواء طيار عامر الجقم العرفي التابع لرئاسة الأركان الجوية الذي سقطت طائرته في ديسمبر 2019 جنوب مدينة الزاوية غرب البلاد، مقابل خمسة عشر شخصاً تم القبض عليهم من قبل قوات تابعة للجيش الوطني.

وقالت مصادر مسؤولة في تصريحات لـ أخبار ليبيا 24، إن عملية التبادل تمت في بلدة الشويرف (طريق مزدة – براك) ، لأن غالبية عمليات تبادل الأسرى السابقة كانت في الشويرف، ولتعاون المشائخ والحكماء والأعيان بها ووقوفهم بحيادية وسعيهم الحثيث والمستمر في ملف تبادل الأسرى، سواء عن طريق مجموعة العشرة ” اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ” أو عن طريق أطراف بشكل مباشر.