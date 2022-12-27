سفير بنغلاديش لـ”العابد”: الإعداد لتوقيع مذكرة عمل مع ليبيا لتنظيم تنقل العمالة بين البلدين

أعلن سفير بنغلاديش لدى ليبيا “شميم الزمان” خلال لقائه وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، علي العابد التجهيز لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي العمل في البلدين بطرابلس في أقرب الآجال لتنظيم تنقل الأيدي العاملة عبر الطرق الرسمية ومن خلال منصة وافد الرقمية.

جاء ذلك خلال لقاء الطرفين بمناسبة انتهاء فترة عمل السفير في ليبيا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية في بيان عبر فيسبوك..

وأكد السفير أنه لاقى دعم وتعاون من المسؤولين في ليبيا أسهم في نجاح مهام عمله، لافتا إلى حرص بلاده على تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.

وأشاد وزير العمل بالجهود التي بذلها السفير أثناء فترة عمله في ليبيا، والتي أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وزيادة التعاون المشترك في كافة المجالات سيما المجال العمالي منها.