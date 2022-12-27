صرف مئات الآلاف من النقد الأجنبي..حبس القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى التشيك

العنوان – طرابلس

قال مكتب النائب العام إن النيابة العامة قررت حبس القائم السابق بأعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية التشيك احتياطياً على ذمة التحقيق.

وأضاف المكتب أن نائب النيابة باشر في التحقيق في واقعات إساءة العمل الإداري والمالي المنسوبة إلى مسؤول البعثة لدى الدولة المعتمد لديها.

وذكر مكتب النائب العام أنه انكَشَفَ للمحقق واقع تعمَّده إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه، لغرض تحقيق نفع غير مشروع لغيره.

وذكر المكتب أن المتهم قام بصرف مئات الآلاف من النقد الأجنبي بالمخالفة لقواعد وضوابط إدارة المال العام؛ ؛ مما رتَّب ضرراً جسيماً بالمال العام.

وأشار إلى أنه بانتهاء المحقق من إجراء مواجهة المتهم بالأدلة القائمة قبله؛ قرَّر حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق .