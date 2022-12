ليبيا – قال المحلل السياسي عصام الزبير إن إفساد العامة عندما يكون من الحكومة فأعلم بأنها حكومة جوفاء خاوية بلا قيم وأخلاق، وأن روحها مادية ولا تحمل أي معايير ولا ضوابط تحدد دين المجتمع وهويته وأصالته.

الزبير وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “تفنن الحكومات في الكذب والخداع جعل البعض يسير نحو المنح المالية والبقاء في السلبية”.

Shares

The post الزبير: إفساد العامة عندما يكون من الحكومة فأعلم بأنها حكومة جوفاء خاوية وروحها مادية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية