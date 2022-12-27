البيوضي: الدبيبة أعاد الحديث مع الأمريكان حول استكمال صفقة تسليم عبدالله السنوسي

قال رئيس حزب التجديد سليمان البيوضي أن رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة أعاد الحديث مع أمريكا بشأن “السنوسي” .

وكتب البيوضي عبر صفحته على “فيسبوك” قائلا: “الطافش ( الدبيبة) أعاد الحديث مع الامريكان حول استكمال صفقة تسليم عبدالله السنوسي رئيس مخابرات النظام السابق، والتي ستتم قبل مارس 2023”.

وأضاف في منشوره قائلا: “الخائن أعطى تطمينات رسمية للأمريكان بأنه سيقوم بتعويض ضحايا الجيش الإيرلندي”، مختتما منشوره قائلا: “إذا لم يجتث هذا الورم ( الطافش) فإننا سندفع الأثمان غالية”.