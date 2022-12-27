استعراض التجهيز لإعادة فتح منفذ غدامس الحدودي الدبداب

العنوان – طرابلس

استعرض رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب لواء يوسف مراد، التجهيز لإعادة فتح منفذ غدامس الحدودي الدبداب.

وتطرق مراد خلال الاجتماع بمقر وزارة الخارجية بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون لواء صلاح الدين بن سليمان، ومدير أمن منفذ غدامس الحدودي عميد عبدالفتاح باباهم، ورئيس مكتب شؤون الرقابات بمصلحة الجوازات عميد ابوالقاسم ابوالهول، ومندوبين عن وزارات المعنية بالمنفذ الخارجية، المواصلات، الاقتصاد ومصلحة الجمارك، إلى الاحتياجات التشغيلية وحلحلة المشاكل التي تواجه إعادة فتحه.

وتناول الاجتماع مراجعة كافة الإجراءات التي قامت بها اللجنة المكلفة من قبل وزير الداخلية برئاسة مدير إدارة العلاقات والتعاون.

واستعرض كذلك مخرجات الاجتماعات والزيارات السابقة التي قامت بها اللجنة والتي أظهرت جاهزية وزارة الداخلية.

وتم تحديد يوم الأربعاء المقبل موعدًا لاجتماع آخر لمراجعة الاحتياجات التشغيلية الواقع مسؤوليتها على الوزارات المعنية الأخرى.