اللافي: «تسييري مزدة» أعلن دعمه لمشروعنا للمصالحة الوطنية

التقى عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الإثنين، رئيس المجلس التسييري لبلدية مزدة، وعددا من مشايخ، وأعيان المدينة، الذين استعرضوا أمامه المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات لاسيما الصحة، والتعليم، والبنية التحتية.

وأكد اللافي، العمل على تذليل الصعوبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حتى يتمكن المجلس التسييري للبلدية من أداء المهام الموكلة له خدمة لسكان المدينة.

وتناول اللقاء، مشروع المصالحة الوطنية والخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي لضمان نجاحه من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأكد رئيس المجلس التسييري لبلدية مزدة، والأعيان والمشايخ، دعمهم الكامل لجهود المجلس في هذا الإطار، وفقا لبيان المجلس الرئاسي.