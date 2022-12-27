اللافي يبحث مع المترشحين الخطوات التي اتخذها الرئاسي في مشروع المصالحة

العنوان – طرابلس

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، مع المرشحين للانتخابات البرلمانية عن المنطقة الشرقية الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة

وأكد اللافي أن مشروع المصالحة الوطنية ليس مرتبطًا بزمن محدد، وهو من أهم أعمدة بناء السلام في ليبيا، وهو ملكية لكل الليبيين.

وأوضح النائب أنه يشرف على المشروع المجلس الرئاسي، بالتعاون مع الخبراء المختصين في عديد المجالات من مؤسسات الدولة، والجامعات

ومن جانبهم أكد المترشحون للانتخابات البرلمانية أن مشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس الرئاسي يسير بخطى ثابتة، وستكون نتائجه عادلة.

وأكدوا رغبتهم في نجاح المشروع كطوق للنجاة لليبيا، وطالبوا بدعمه حتى يحقق أهدافه المرجوة.