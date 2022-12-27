مجلس النواب يشارك في احتفال مجلس الدولة بنشر محاضر البرلمان والهيئة التأسيسية لدولة الاستقلال

شارك مجلس النواب في الاحتفالية التي أقامها مجلس الدولة بفندق المهاري في العاصمة طرابلس أمس الأحد، بمُناسبة الانتهاء من إعادة تجميع محاضر مجلس النواب والشيوخ والهيئة التأسيسية لدولة الاستقلال وطباعتها ونشرها.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الإثنين، في تصريح صحفي إن مقرر المجلس النائب صالح قلمة شارك في الاحتفالية بناءً على دعوة رسمية من المجلس الأعلى للدولة بحضور عدد المسؤولين وسفراء الدول لدى ليبيا والنشطاء والمهتمين.

واعتبر رئيس مجلس الدولة خالد المشري أن المشروع الذي جرى إعلانه بالتزامن مع احتفالات الذكرى 71 لاستقلال ليبيا هو أفضل محتوى وهدية من مجلس الدولة إلى الشعب الليبي والتي تتمثل في “إحياء الذاكرة” الوطنية.

وتمنى المشري في كلمته بالمناسبة أن يعقب هذا الجهد سواء منهم أو من يليهم من يقوم بمواصلة جمع محاضر مؤتمر الشعب العام إبان النظام السابق والمجلس الوطني الانتقالي والمؤتمر الوطني العام السابقين، وكذلك مجلسي النواب والدولة حتى تكون متاحة للباحثين والمؤرخين ولمن أراد استخلاص العبر.