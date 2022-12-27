اللجنة المركزية: انطلاق الحملة الانتخابية بـ”الخُمس وزلّة”.. وعلى القوائم المرشّحة التقيّد باللوائح

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عن انطلاق الحملة الانتخابية لانتخابات المجلسيْن البلديّين الخُمس وزلّة ابتداء من اليوم الإثنين 26 ديسمبر إلى الخميس 5 يناير 2023.

كما أعلنت اللجنة أن الصّمت الانتخابي سيكون يوم الجمعة 6 يناير وأن يوم الاقتراع سيكون السبت 7 يناير 2023.

وتدعو اللجنة المركزية جميع القوائم المرشّحة لانتخاب البلديتيْن إلى ضرورة التقيّد بالأحكام واللوائح التنظيمية للحملات الانتخابية.

ويشارك في الحملة الانتخابية التي تأتي ضمن مراحل العملية الانتخابية 14 قائمة مرشّحة على مستوى بلدية الخُمس و4 قوائم على مستوى بلدية زلّة.