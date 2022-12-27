منى كوكلة: تم تعليق الجلسة العامة لـ”مجلس الدولة” لعدم بلوغ النصاب القانوني

كشفت عضو مجلس الدولة الاستشاري، منى كوكلة، عن أسباب تعليق جلسة المجلس المقرر عقدها اليوم الاثنين، لافتة أن تم تعليق الجلسة العامة الـ 83 كان لعدم بلوغ النصاب القانوني.

وأوضحت كوكلة في تصريحات صحفية، إن بنود جدول أعمال التي تم تعليقها كانت لمناقشة آخر المستجدات السياسية في البلاد.

كما أضافت كوكلة أن الجلسة كان من المقرر أن تبحث توافق رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري حول أيقاف قانون استحداث المحكمة الدستورية.

وأشارت كوكلة، إلى أن الحوار بين مجلسي النواب والدولة سيستأنف قريباً، لاستكمال العمل على المسارات.