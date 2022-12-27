بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة يكون الطقس مستقر على اغلب مناطق البلاد.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، ومن المتوقع ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الممتدة من زليتن إلى سرت

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18-22)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق الساحلية، واحتمال ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على الخليج – الجبل الأخضر وبعض مناطق أقصى الساحل الشرقي.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16-21)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19-22)مْ، و تنخفض أثناء الليل والصباح الباكر إلى (06) درجات مئوية.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19-21)مْ وتنخفض أثناء الليل والصباح الباكر إلى(07) مْ درجات مئوية.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:07)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:08).