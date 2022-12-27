الملحقية الثقافية بالقاهرة: نبحث تخفيض الرسوم الدراسية للطلبة الليبيين في جامعة المنصورة

بحث وفد من الملحقية الثقافية بالقاهرة، أمس الإثنين، تخفيض الرسوم الدراسية للطلبة الليبيين الدراسين بجامعة المنصورة (دلتا مصر)، وذلك بموافقة إدارة الوافدين المركزية ووزارة التعليم العالي المصرية.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الملحق الثقافي الليبي أحمد حسين الفيتوري، والمستشار القانوني للملحقية طه مادي، ورئيس قسم الإشراف الأكاديمي بالملحقية محمود العرفي، لجامعة المنصورة، للوقوف على كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه الطلبة الموفدين ومناقشة آليات حلها وتذليل العقبات أمامهم خلال مسيرتهم العلمية.

وأوضح بيان نشرته صفحة الملحقية على «فيسبوك» بأن الوفد اليبي أبلغ الجامعة المصرية بكشوفات أسماء الموفدين المعنيين بالرسوم الدراسية الخاصة بالعام 2021- 2022، والتزام الملحقية بسدادها فور وصول التفويض الخاص بالرسوم والذي تسعى، بالتعاون مع إدارة الملحقيات وتوصيات وزير التعليم والجهات المختصة، بالتعجيل لإحالتها.

ونقل الملحق الثقافي لرئيس الجامعة المشاكل والعراقيل التي يعانيها الموفدون بالجامعة، وبحثا سبل تطوير التعاون بين الجامعات الليبية وجامعة المنصورة والتبادل العلمي. في حين تعهد المسؤول الجامعي المصري بتذليل كافة العراقيل، ومتابعة المشاكل التي جرى طرحها مع كافة الكليات وإفادة الملحقية الليبية بالخصوص مباشرة لإصدار توصيات من شأنها حل هذه الإشكاليات، وتسهيل الإجراءات أمام الطلبة الموفدين.

وزار الوفد الليبي كلية طب الأسنان رفقة مدير إدارة الوفدين بالجامعة، حيث أفضى الاجتماع إلى جملة من التوصيات، لحل المشاكل التي جرى طرحها، وأهمها احتساب الرسوم الدراسية وآلياتها بالكلية.

وخلال زيارته لكلية الحقوق، استعرض الوفد الليبي جملة من التوصيات لدراسة إمكانية تطوير سبل التعاون بين الكلية وكليات الحقوق بالجامعات الليبية تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الليبية.

وفي زيارة لكلية الآداب، طرح الوفد الليبي كافة المشاكل التي تواجه الموفدين بالكلية، والتي جرى حل بعضها مباشرة، بحضور الطلبة الموفدين المعنيين، حيث تعهد عميد الكلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل كافة الإشكاليات التي تواجه الطلبة.

وفي النهاية، عقد وفد الملحقية اجتماعًا بمقر نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مع العديد من الطلبة الموفدين للاستماع إلى ملاحظاتهم فيما يخص طلباتهم واستفساراتهم بالملحقية أو الجامعة.