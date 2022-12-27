3 مليون دينار لدار الإفتاء الليبية.. مقدمة من حكومة دبيبة

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة، قراراً بإجراء مناقلات مالية من بعض الجهات لحسابات جهات أخرى بإجمالي 90 مليون دينار ليبي.

وبموجب الإجراءات تتحصل وزارة الداخلية على 70 مليون دينار، ويتحصل كلاً من المجلس الرئاسي ودار الإفتاء الليبية على 6 مليون دينار 3 لكل منهما، و6.5 مليون دينار للمركز الطبي ومعهد الأورام في مصراتة.

وعلق الكاتب الصحفي محمود المصراتي، قائلاً المصراتي في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الضال المدعو الصادق بن عبدالرحمن يتحصل من مشغليه الدبيبات على صريرة جديدة بقيمة 3 مليون دينار”.

وتابع: “الغرياني تحصل على ذلك المال من مقابل استمراره في غيه وفي فتاوى العار، بما يلائم مزاج حكومة عيت الحاج علي وهي سادس صريرة يتحصل عليها هذا العام”.

واستطرد المصراتي:” زمان صدعنا في كل مناسبة وهو يُحرّم الحفلات، أما اليوم مادام الأمر يتعلق بالدبيبات الذي يُمثل هذا الضال وتياره أهم حلفائهم، فسيأكل القط لسانه”.

وختم: “قول عاش حميد وادهن جنابك بزيت الزيتون باهي في الصقع وأنت تراجي في مرتب شهر 10”.