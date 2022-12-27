حيدر: نطالب حكومة الدبيبة بالاهتمام بشريحة مرضى الكلى

قال عضو اللجنة العليا للكلى بوزارة الصحة بحكومة عبدالحميد الدبيبة «المبروك حيدر» إن مراكز غسيل الكلى تعاني من نقص في الأدوية والمستلزمات.

وأضاف حيدر، في تصريحات صحفية، أن بعض الأدوية والمستلزمات موجودة في الإمداد الطبي وتتأخر في وصولها للمراكز بسبب الإجراءات.

وأكد أن تأخر أدوية ومستلزمات غسيل الكلى يؤثر سلبا وبشكل مباشر على مرضى الكلى.

ولفت إلى أن أغلب المرضى يجدون أنفسهم مضطرين لشراء الأدوية والمستلزمات من السوق وأسعارها غالية وتثقل كاهل المرضى وذويهم.

وتابع:” نطالب وزارة الصحة والحكومة بالالتفات والاهتمام بشريحة مرضى الكلى، فالعاملون بمراكز غسيل الكلى من الأطباء والعناصر الطبية المساعدة يعانون هم أيضا من تدني المرتبات والتأخر في صرف مستحقاتهم”.

واستطرد:” تلقينا العديد من الوعود بالإفرجات عن المستحقات وتحسين المرتبات ولم ينفذ شيء منها إلى هذه اللحظة”.