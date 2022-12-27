وزارة الداخلية تبحث التجهيز لإعادة فتح منفذ غدامس الحدودي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 December, 2022

بحثت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية التجهيز لإعادة فتح منفذ غدامس الحدودي الدبداب والوقوف على الاحتياجات التشغيلية وحلحلة المشاكل التي تواجه إعادة فتحه.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر وزارة الداخلية ضم رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب لواء يوسف مراد، ومدير إدارة العلاقات والتعاون لواء صلاح الدين بن سليمان، ومدير أمن منفذ غدامس الحدودي عميد عبدالفتاح باباهم، ورئيس مكتب شؤون الرقابات بمصلحة الجوازات عميد ابوالقاسم ابوالهول، ومندربين عن وزارات المعنية بالمنفذ (الخارجية، المواصلات، الاقتصاد) ومصلحة الجمارك بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية.

وتناول الاجتماع مراجعة كافة الإجراءات التي قامت بها اللجنة المكلفة من قبل وزير الداخلية برئاسة مدير إدارة العلاقات والتعاون، حيث تم استعراض مخرجات الاجتماعات والزيارات السابقة التي قامت بها اللجنة والتي أظهرت جاهزية وزارة الداخلية.

وجرى تحديد يوم الاربعاء القادم موعدا لاجتماع آخر لمراجعة الاحتياجات التشغيلية الواقع مسؤوليتها على الوزارات المعنية الأخرى.