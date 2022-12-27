دخول الليالي.. استقرار حالة الطقس في ليبيا بفعل تمركز مرتفع جوي

أخبار ليبيا 24

تتأثر مناطق ليبيا هذه الأيام بتمركز مرتفع جوي يساهم في استقرار معظم العوامل الجوية، وفق ما قاله المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء.

وذكر المركز، أن درجات الحرارة تتراوح نهارًا ما بين 18 إلى 23 مئوية على أغلب المناطق، مشيرًا إلى أنها تنخفض أثناء الليل والصباح الباكر على مناطق الجنوب والمرتفعات الجبلية إلى (06) درجات مئوية.

وأضاف، أن من المتوقع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والجبلية.

والرياح شمال غرب ليبيا تكون متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما في الشمال الشرقي تكون شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

أما الرياح في الجنوب الغربي تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما بالجنوب الشرقي شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن هذه الفترة من السنة تعرف ضمن الموروث الشعبي باسم (الليالي). وتبدأ (الليالي) يوم 25 ديسمبر من كل عام وتنتهي في 02 فبراير، وتتميز هذه الليالي ببرودتها الشديدة.