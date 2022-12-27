الحاجي: سيكون لتركيا دور كبير جداً في إخراج المرتزقة من ليبيا

زعم جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أنه سيكون لتركيا دور كبير جداً في إخراج المرتزقة من ليبيا، بحسب تعبيره.

وقال الحاجي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “3.3 تريليون دولار.. ثلاثة آلاف وثلاث مائة مليار دولار استثمارات سعودية في تركيا في كثير من القطاعات حسب تصريح وزير المالية السعودي بمنتدى الأعمال التركي السعودية في إسطنبول”، على حد قوله.

وأضاف “التعليق: لا غرابة في ذلك حتى ألمانيا رغم الصراع بين البلدين (تركيا وألمانيا) تستثمر ألمانيا بأرقام فلكية في تركيا لثقتهم في الاقتصاد التركي الواعد.. وكثير من الدول الأوربية.. الاقتصاد التركي واعد وسيكون لتركيا دور كبير جدا عام 2023م في إخراج المرتزقة والفاجنر وإبعاد دول تدعم في مشروع الفوضى وتقسيم ليبيا”.