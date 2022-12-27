المصراتي: الغرياني يتحصل على سادس صريرة  هذا العام بقيمة 3 مليون

علق الكاتب الصحفي محمود المصراتي، على تخصيص حكومة الدبيبة مبلغ 3 ملايين دينار للمفتي المعزول الصادق الغرياني.

وقال المصراتي في تدوينة عبر “فيسبوك”: “الضال المدعو الصادق بن عبدالرحمن يتحصل من مشغليه الدبيبات على صريرة جديدة بقيمة 3 مليون دينار”.

وتابع أن الغرياني تحصل على ذلك المال من؛ “مقابل استمراره في غيه وفي فتاوى العار، بما يلائم مزاج حكومة عيت الحاج علي وهي سادس صريرة يتحصل عليها هذا العام”.

وختم موضحًا؛ “قول عاش حميد وادهن جنابك بزيت الزيتون باهي في الصقع وأنت تراجي في مرتب شهر 10”.