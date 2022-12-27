شركة الكهرباء: أعمال صيانة في مدينة سرت

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 December, 2022

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء إجراء أعمال صيانة في مدينة سرت وسط دولة ليبيا.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” الانتهاء من أعمال صيانة الكابل المعطوب جهد 11 ك . ف بمحطة هراوة جهد 11/66 ك . ف.

وأشارت الشركة إلى أنه قام بأعمال الصيانة كوادر فنية بقسم الكوابل بدائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط سرت وذلك في إطار سعي الشركة للمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية.

وفي سياق منفصل أعلنت الشركة العامة للكهرباء بدء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس للمساهمة في دعم الشبكة الكهربائية والرفع من قدرتها الإنتاجية.