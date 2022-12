اليسير: لم يبقى لفبراير أي شيء بل انتهت وتمت هزيمتها وهزيمة الشعب الليبي

ليبيا – أكد عضو المؤتمر الوطني العام السابق عبد المنعم اليسير على أن كلمة المشير خليفة حفتر تعبر عن آراء ومطالبات الشعب الليبي بإعادة السيادة والكرامة والاستقرار والأمن وهذا أمر أصبح بديهي، مشيرًا إلى أنه على القوات المسلحة تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن الوطن.

اليسير قال خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الأحد وتابعته صحيفة المرصد: إنه لا يخفى على الجميع أن الوضع الذي فيه البلاد ليس بالسليم والقوات المسلحة ليس لها القدرة على حماية الدولة الليبية لأن المنطقة الغربية محتلة من القوات التركية وفيها مرتزقة.

وتابع: “نحن ليس لدينا شك أن المجتمع الدولي ليس له ضمير. اليس الذين قامت من أجلهم ثورة فبراير هم الآن مسيطرين على طرابلس، الدبيبة ومن معه من المجرمين وحتى المليشيات التي معه ليس لهم علاقة بالثورة، لم يبقى لفبراير أي شيء بل انتهت وتمت هزيمتها وهزيمة الشعب الليبي. الواقع أمامنا أن الحوارات أمامنا هي مسرحية مستمرة وأهم شيء لا بد أن يتم تنفيذه هو اتفاق وقف إطلاق النار وفك المليشيات وإخراجهم، كيف نثق في مجلس النواب والدولة أو أي جهه وهم لا يستطيعون التكلم عن استحقاق مهم وهو السيادة الليبية”.

ولفت إلى أن الجميع يتحدث عن خروج القوات الأجنبية إلا الليبيين والسياسيين والنخب يتكلمون عن حكومة ثالثة وتوزيع الثروة فقط، مضيفًا: “خرج معتوه جاهل أحمق اسمه الدبيبة يتهم مواطنًا ليبيًا قبل أن يحاكموه وقدم هو والجهلة مواطن ليبي كقربان لأمريكا ويحسبون أن أمريكا لها أصدقاء، هي من جاءت عملائها ووضعتهم في السجون! ونبشر المنقوش والدبيبة واللافي أن دورهم قادم ومصيرهم معروف”.

وشدد على أن اختطاف إرادة الشعب الليبي بداية من الصخيرات والتماهي من الجهات التي قفزت على حقوق الشعب الليبي واستغلت الحوارات وسرقت حقوق الشعب الليبي ما زالت مستمرة لأن النخب الليبية متماشية مع هذا البرنامج والمعارضة غير قوية.

كما استطرد اليسير: “ما نسمعه أن المنطقة الغربية لا أحد يستطيع التكلم فيها حتى لو تكلمت عن خروج القوات الأجنبية تتهم انك مستهدف تركيا! ويعني استهدفت الثوار لا أعلم من هم، يصعب علينا أن نصدق بأن المرتزقة التركمان والقوات التي أتت بها تركيا تحمي الثورة من باشاآغا وجويلي، القاعدة الدستورية موجودة ومن يرفض وجودها هي الأقلية التي ليست لها حق الفيتو على الشعب الليبي”.

ونوّه إلى ضرورة أن يكون هناك تواصل سياسي ما بين المجموعات المسلحة المتواجدة في المنطقة الغربية لإقناعهم لتطبيق وقف إطلاق النار بناء على تطبيق مشروع يحل المشاكل العالقة الأمنية، لأن استمرارهم في رفض تطبيق اطلاق النار وبنوده سيتركز عليه كوارث وخيمة عليهم في المستقبل وعلى ليبيا.

Shares

The post اليسير: لم يبقى لفبراير أي شيء بل انتهت وتمت هزيمتها وهزيمة الشعب الليبي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية